Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 4 ölü (4) - Son Dakika
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Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 4 ölü (4)

15.03.2022 20:03

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etmesi sonucu 16 katlı bina tamamen yandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etmesi sonucu 16 katlı bina tamamen yandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Rus birliklerinin Kiev'e düzenledikleri saldırı sırasında bir top mermisinin isabet ettiği Svyatoşinskiy semtindeki apartmanda çıkan yangını hala söndürmeye çalıştıklarını söyledi.

Kliçko, söz konusu yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 4 ölü (4)
Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 4 ölü (4)
Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 4 ölü (4)

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Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 2 ölü Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 2 ölü Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 4 ölü (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 4 ölü (4) - Son Dakika
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