Son dakika! Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Mısır ile dış politika konusunda eleştirirken, "Mısır'ın iç işlerine karışmak senin ne işine? Onlar İhvan'ı terör örgütü görüyorlar. Sen Türkiye'ye getiriyor baş tacı ediyorsun. Bir de adamı en sert şekilde eleştiriyor, hakaret ediyorsun. Şimdi de dönmüş yalvarıyorsun, 'Gel barışalım.' diye. Bu mudur devleti yönetmek, bu mudur ahlak Allah aşkına?" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iktidar olduklarında, herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacaklarını söyledi.

Yargıyı bağımsız ve tarafsız hale getireceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, bir partinin genel başkanının mahkemelere hakim tayin etmemesi gerektiğini, bu şekilde atanan hakimlerin tarafsız olamayacağını savundu.

Devleti yönetenlerin, mahkeme kararı olmadan hiç kimseyi suçlu ilan edemeyecekleri bir sistem kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Sen hakim misin? Ağzını açanı terörist ilan ediyorsun. Soğandan tut patatese, köylüden esnafa kadar herkes terörist oldu." sözlerini sarf etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Hülle yoluyla Anayasa Mahkemesi veya diğer mahkemelere hakim tayin edilmesine izin vermeyeceklerini", düşünceleri farklı olduğu için insanların evleri basılarak, kapıları kırılarak gözaltına alınamayacağını ifade etti.

İktidarlarında, kim olursa ve hangi partiden olursa olsun herkesin düşüncesine saygı gösterileceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi getireceğiz, seçimle gelen seçimle gidecek. Biz yaptığımız bu uygulamayla tüm Müslüman ve bütün mazlum ülkelere örnek olacağız. Herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki demokrasiyi görmüş olacak, 'Helal olsun, benzerini biz de yapacağız.' diyecek. Can ve mal güvenliğinin olduğu yere yabancı sermaye gelir. Şimdi yabancı sermaye, yatırım yapmak için değil vurgun vurmak için geliyor. Dünyanın faizini ödüyoruz, bunları bitireceğiz." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, partisinin iktidar olması halinde devlet yönetiminde liyakat olacağını, işi ehline vereceklerini, devletin üst kadrolarına eş dost, eski bakan, eski milletvekili atanmayacağını söyleyerek, "Böyle bir rezalet mi olur? 'Akrabam, yakınım, partilimiz, eşimiz dostumuz, güreşçimiz... Az maaş alıyor, milletvekili emekli aylığı az alıyor. Yönetim kurulu üyeliği bir yetmez iki yetmez üç, üç yetmez dört.' Sonra diyeceksiniz ki 'Bu ülkede liyakat var.' Bunları bitireceğiz, bu rezaletlere son vereceğiz. Rüşvet alanlardan büyükelçi olmaz. Hırsızdan büyükelçi mi olur? O hırsız adam Türk bayrağını taşıyor. Sizde hiç mi onur yok, şeref yok? Sahte diplomayla banka yönetim kuruluna üye olmaz. Namus sözü bitireceğiz biz bunları. KPSS açılıyor. Puanına göre alırsın. 'Mülakatta eleyeceğiz...' Onu da bitireceğiz. Adaleti tam yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Başka bir dümen çevirecekler"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde, kuruluş kanunlarına göre bağımsız olan Sermaye Piyasası Kurumu, Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu gibi kurumlara müdahale edilmeyeceğini, bu kurumların iktidarın izlediği ekonomi politikasının gereklerini yerine getireceklerini, fiyat istikrarı ve büyümeye kilitleneceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fiyat istikrarını bir yana bıraktık. Fiyat İstikrar Komitesi kuracağız." sözlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, fiyat istikrarını sağlamanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görevi olduğunu anımsattı. Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankasında para kalmadı, 128 milyar dolar gitti, orada iş bitti. Başka bir dümen çevirecekler." dedi.

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha önce yönelttiği soruları tekrarladı.

Partisinin yönetiminde ülkede, iktisatta iç borçlanmada Türk lirası yerine dövizle borçlanmasına verilen ad olan "ilk günah"ı işlemeyeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, bunun devlete maliyetinin yüzde 90 olduğunu ve bunun esnafın, işsizin, emekçilerin sırtına yüklendiğini kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, spekülatif kazanç sağlayanların devlete dolar üzerinden borç verdiğini ifade ederek, "Kur yükseliyor, faiz alıyor kazanıyor. Bu işin zararı sıfır. Karı en az yüzde 90. Yüzde 90 ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti soyulacak ve biz buna bakacağız. Asla ve asla izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in getirdiği en önemli kurumlardan biri olan Ekonomik ve Sosyal Konsey'in işlevsel hale getirileceğini de belirten Kılıçdaroğlu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda esnaf, işsiz, sanayici veya sendikaların bulunmadığını, sadece iktidar temsilcilerinin yer aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Sorunu yaşayan anlatacak. Bunlar da çözecekler. Yan yana bile gelmiyorlar. Biz getireceğiz. Ecevit'in emanetine böylece sahip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu faizleri, paraları kuyumcu mu aldı?"

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında bütçe disiplinini tam sağlayacaklarını, Türkiye Varlık Fonu'nu bütçenin içerisine alacaklarını, Duyun-u Umumiye'yi çağrıştıran Borçlar Genel Müdürlüğü'nü kapatacaklarını ifade etti.

Sanatçılar Kültür ve Turizm Bakanlığında, internet yaygınlığı için Evrensel Hizmet Fonu bulunduğunu ancak bunlarda bulunan tutarların bilinmediğini savunan Kılıçdaroğlu, devletin kasasındaki her şeyden haberdar olması gerektiğine işaret etti.

TBMM'de Kesin Hesap Komisyonu kuracaklarını ve bir yıl önceki yılın bütçenin hesabını, başkanlığını muhalefet partisinden bir milletvekilinin yapacağı komisyona vereceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, beş kuruşun hesabını vermekten onur ve şeref duyacaklarını, gizli kapaklı işlerinin olmayacağını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, benzer şekilde Bolu Belediyesi'nin denetim komisyonunun başına AK Parti'li bir kişiyi getirdiğini de aktardı.

Ulusal Vergi Konseyi kuracaklarını ve vergide adaleti sağlayacaklarını bildiren Kılıçdaroğlu, asgari ücrete vergi ayıbından Türkiye'yi kurtaracaklarını söyledi.

Asıl vergi ödemesi gerekenlerin faiz baronları olduğunu da ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ocak 2021'de 624 milyon dolar dış borç faizi ödedik. AK Parti döneminde 18 yılda 183 milyar 968 milyon dolar Türkiye dışarıya faiz ödedi. Yeni bir Türkiye inşa eder. Bir avuç tefeciye. Türkiye bir günde 28 milyon 390 bin dolar, bir saatte ödenen faiz dışarıya 1 milyon 183 bin dolar. Biz buna 'evet' mi diyeceğiz? Türkiye'yi bu batağa sokanlar, çıkaramazlar. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır, diyoruz. Bunun için söylüyoruz. Borç alan talimat alır. İster dolar, ister faiz yükselsin onlar karlı, biz değiliz, vurgunu onlar vuruyor." diye konuştu.

İktidarın, para bulamadığı için kuyumculardan yarımşar kilogram altın istediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Gücü kuyumcuya yetiyor. Beyefendi sen saraydan tasarruf et de kuyumcuyu kurtar. Bu faizleri, paraları kuyumcu mu aldı? Londra'daki tefecileri kuyumcular mı besledi? Gücünüz onlara yetiyor. Mücadele edeceğiz, hak mücadelesi veriyoruz biz." sözlerini sarf etti.

Man Adası'ndan geldiğini iddia ettiği paralar için bir kuruş vergi ödenmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, bu paraların vergiye tabi olması için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılmadığını ancak asgari ücretliye vergi, kuyumcuya yarım kilo altın zorunluluğu getirildiğini savundu. Kılıçdaroğlu, "Bu mudur adalet, ahlak, memleket yönetimi? Tamamını değiştireceğiz." dedi.

"Kazığı atan hükümetin kendisi"

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarlarında, Sayıştay'ın, Türkiye Varlık Fonu da dahil olmak üzere evrensel ölçülerde denetim yapmasını sağlayacaklarını da kaydetti.

Kaynakların en verimli kullanılması için Stratejik Planlama Teşkilatı kuracaklarını da aktaran Kılıçdaroğlu, iktidarın Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattığını, personelini sağa sola sürdüğünü öne sürdü.

Türkiye'nin spekülatif kazanç sağlayanların merkezi olmaktan kurtarılması gerektiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, çiftçinin ürününü, satamaması halinde devletin önceden duyurduğu fiyattan bunları alacağını, fazla ürünleri de ücretsiz olarak Filistin'e ve Afrika'ya göndereceklerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, iktidarın plansız olduğunu iddia ederek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin verilen garanti doğrultusunda dünyanın en pahalı elektriğini üreteceğini iddia etti. Bu şekilde Türk sanayicinin rekabet gücünün ortadan kalkacağını da öne süren Kılıçdaroğlu, "Kazığı atan hükümetin kendisi. Kaç sanayici, üretici bunu gördü? Plansızlık buraya geliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin, Paris İklim Sözleşmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı kabul etmediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bunların imzalanmaması halinde 2-3 yıl sonra Avrupa'ya gönderilen mallara vergi konulacağını ve bunun Türkiye'ye maliyetinin 2 milyar avro olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ben görüyorum, biz görüyoruz, sanayici görüyor ama bu devleti yönetenler görmüyor, gözleri kör. Çünkü sadece ve sadece ceplerini görüyorlar, 'Nasıl köşeyi döneriz?' onun arayışı içindeler. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bu durumda Türk sanayicisinin diğer ülkelerdekilerle rekabet edemeyeceğini de ileri sürerek, "Bunu düşünen var mı sarayda? Önlem almamız gerekiyor. Yok. Bunlar dağılmış vaziyetteler. Devleti yönetemiyorlar. Yönetme güçleri, erkleri, kapasite ve bilgileri tamamen dumura uğramış." değerlendirmesinde bulundu.

"Devletin en tepesindeki adam, kendi halkına yalan söyler mi?"

İktidar olduklarında Siyasi Ahlak Yasası'nı mutlaka çıkaracaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, siyasetin ahlaklı insanların alanı olacağını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 15 Ocak 2021 tarihli yazılı soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığından verilen yanıtta, 359 bin 120 tablet dağıtıldığının belirtildiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Şubat 2021 tarihinde "Milli Eğitim Bakanlığı 2 milyonu aşkın tablet dağıttı." dediğini belirterek, "Arada 1 milyon 600 bin fark var. Devletin en tepesindeki adam, kendi halkına, milletine yalan söyler mi? Ahlaklı olmak farklı bir şeydir. Ahlakı siyasette egemen kılacağız. Temiz, düzgün, ahlaklı siyaset olacak. Halka yalan söylemeyecek. Alıyorsunuz, getiriyorsunuz, görev veriyorsunuz, ilk işi 'Devleti nasıl soyarım?' bundan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurtaracağız, söz veriyorum." dedi.

Türkiye'nin dış politikada "kavgacı ve İhvancı" politikasını değiştireceklerini, "yurtta barış, dünyada barış" politikasını izleyeceklerini de dile getiren Kılıçdaroğlu, mevcut dış politikadan Türkiye'deki herkesin zarar gördüğünü kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mısır ile neden kavga ettiğini sorarak, "Mısır'ın iç işlerine karışmak senin ne işine? Onlar İhvan'ı terör örgütü görüyorlar. Sen Türkiye'ye getiriyor baş tacı ediyorsun. Bir de adamı en sert şekilde eleştiriyor, hakaret ediyorsun. Şimdi de dönmüş yalvarıyorsun, 'Gel barışalım.' diye. Bu mudur devleti yönetmek, bu mudur ahlak Allah aşkına? Türkiye'nin nereden nereye savrulduğunu görüyor musunuz?" diye konuştu.

Akdeniz'de doğal gaz ve karbon kaynaklarının Avrupa'ya Türkiye üzerinden ulaşması gerekirken, Mısır ile dış politikadaki sorunlar nedeniyle Türkiye'nin bu konuda zarar gördüğünü savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Devletler saraydan yönetilmez, akılla, bilimle, irfanla, bilgiyle yönetilir. Kinle, intikam duygusuyla devletler yönetilmez. Dış politika ülkelerin çıkarları üzerine inşa edilir. Dün söylediğin sözleri bugün geri alıyorsan sen devleti yönetemiyorsun demektir. Bütün bunları değiştireceğiz. Milletime söz veriyorum, Doğu Akdeniz'de çıkan karbonun, doğal gazın tamamı Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek. Bunu mutlaka sağlayacağız. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız, bütün ülkelerle barışacağız. Ortak çıkarları adilane şekilde bölüşeceğiz, istihdam yaratacağız, Türkiye milli gelirinde ciddi bir sıçrama yapacağız."

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin iktidarında bütün bunları bir takvim içerisinde gerçekleştireceklerini, bunların ne zaman yapılacağını halka aktaracaklarını da bildirdi.

"Biraz da gülelim." diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde kendisine yönelik sözlerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii konusu doğal olarak Bay Kemal. Ne olacak ki? Türkiye'de işsizlik varmış, şu bu umurunda değil. 15 Temmuz ile ilgili bana 'Hayatın korkuyla geçmiş, korkaksın, bitiksin. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil. Bu yürek ister, sandalda kürek değil.' demiş. Cümle biraz karışık ama olsun, gene prompterdan kopmuş, öyle anlaşılıyor. AK Parti'nin Gençlik Kolları'ndaki bütün gençleri seviyorum, sevgimi ve saygımı da gönderiyorum. Erdoğan hiç kimseden korkmaz sanıyorsunuz ama benden korkuyor. Çünkü Erdoğan, onun televizyon kanalında bile karşıma çıkmaya cesaret edemiyor. Çünkü o çok iyi biliyor ki, çıkarsa karşıma, onu madara edeceğim."

(Bitti)