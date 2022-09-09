Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Hakkı Süha Okay'ın annesinin cenazesine katıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Hakkı Süha Okay'ın annesinin cenazesine katıldı

09.09.2022 11:00
Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Hakkı Süha Okay'ın annesinin cenazesine katıldı

Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Hakkı Süha Okay'ın vefat eden annesi Raife Okay için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Hakkı Süha Okay'ın vefat eden annesi Raife Okay için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Parti Meclisi üyesi Hakkı Süha Okay'ın vefat eden annesi Raife Okay için Ankara Kocatepe Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda parti üyesi katıldı. Aileye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, Okay'ın tabutuna omuz verdi. Raife Okay'ın cenazesi, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Hakkı Süha Okay'ın annesinin cenazesine katıldı - Son Dakika

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