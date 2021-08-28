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Son dakika haberleri | KILIÇDAROĞLU HER AN YENİ BİR YANGIN FURYASI ÇIKABİLİR, ÖNLEM ALINMALI - Son Dakika

Son dakika haberleri | KILIÇDAROĞLU HER AN YENİ BİR YANGIN FURYASI ÇIKABİLİR, ÖNLEM ALINMALI

28.08.2021 12:32

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Orman Yangınları Çalıştayı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Orman Yangınları Çalıştayı'nda konuştu. Tedbir çağrısı yapan Kılıçdaroğlu Yangın bitti, sorunlar bitmedi. Her an yeni bir yangın furyası ortaya çıkabilir. Gereken önlemler derhal alınmalı dedi.

Yüzde 68 orman varlığıyla Türkiye'nin en yeşil şehirlerinden Muğla'da çıkan orman yangınlarında 66 bin hektarın üzerindeki alan zarar gördü. Kent yüzde 8'lik bir alanı kaybetti. Yaraların sarılmaya çalışıldığı kentte, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında ilki düzenlenen, geçen yıl ise pandemi nedeniyle ara verilen 'Orman Yangınları Çalıştayı'nın 2'ncisini gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalıştaya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de katıldı.

'TECRÜBELİ KÖYLÜLERİMİZ ORMANLARA SOKULMADI'

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Gürün, Uçak ve helikopter gerekli- gereksiz, kurumlar önlemlerini aldı-almadı gibi tartışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz çalıştayda küresel ısınmanın yangınlara neden olabileceği gibi konularda uyarılarda bulunduk. Hava desteğinin çok önemli olduğunu söyledik. Yangınların erken ve etkin mücadeleyle söndürülebileceğini belirttik. Orman köylüleri yaşadığı bölgede, yangına ilk müdahaleyi yapabilecek hazır ekip. Yangına ilk müdahale için bu köylü vatandaşlarımızın eğitilmesi gerektiğini ortaya koyduk. Ancak tecrübeli köylülerimiz ormanlara sokulmadı ve onların tecrübelerinden yararlanılmadı. Karşı yangınlar için önerileri dikkate alınmadı. Bir evladımız dışında yerleşim yerlerinde can kaybına izin vermedik dedi.

'YETERSİZLİKLERİN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKİYOR'

Herkesin yangın söndürme çalışmalarına katkı yapmaya çalıştığını belirten Gürün, şunları söyledi

Birlik ve beraberlik bizi çok mutlu etti. En büyük katkıları, belediyelerimiz yaptı. 18 büyükşehir belediyesi ve 85 ilçe belediyesi ellerindeki araç- gereçlerle buraya katkı sunmaya çalıştı. TOMA ve askeri araçlar olmak üzere mücadele verildi. Koordinasyonda da büyük sorunlar vardı. Bu tür eksiklerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. 8 bin civarında yangın ekibinin olduğu söyleniyor. Bundan birkaç yıl önce bu sayı 15 bin dolayındaydı. Ekip ve eğitim yetersizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bizim bir sloganımız var. Birlikte aileyiz, birlikte Muğla'yız.

NEDEN BİZ BÜYÜK KAYIPLAR VERİYORUZ'

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise yangınlarla mücadelenin önemine değinerek Koordinasyon eksiği var. Osman Başkanı'mız 'Vali, kaymakam, orman, itfaiye herkes birlikte yangınları söndürelim' diyor. Ama bu gerçekleşmedi. Neden Bu yangınların söndürülmesine katkı veren herkese, parti ayrımı olmadan teşekkür mektubu yazdım. Ormanın, suyun ve balığın siyaseti mi olur Birlikte bunlarla mücadele etmeliyiz. Koordineli olarak bu işlerin yürütülmesi gerekir. Kanun, mücadele vali tarafından yönetilir diyor. Ancak kısır çekişmelerden dolayı bu yönetim düzgün yapılamıyor. Bir felaket karşısında ne gibi önlemler alınacağını insanoğlu düşünür. Her yıl sel oluyorsa bu seli nasıl önlerim diye düşünür, kafa yorar. İklim değişikliği konusunda yıllardır, tüm dünyadan ve ülkemizdeki akademisyenlerden uyarılar geliyor. Akdeniz havzasında yangınların olacağı ve önlemlerin alınması gerektiği belirtildi. Bu önlemleri kim almalı Yangınlar sadece Türkiye'de mi oldu Hayır. Akdeniz havzasında İspanya'dan her yere kadar yangınlar çıktı. Biz neden büyük kayıplar veriyoruz Uyarılar yapılmasına karşı hükümet bu uyarıları dinlemedi diye konuştu.

'YETKİ İZNİNİ ANAYASA MAHKEMESİ'NE GÖTÜRECEĞİZ'

Her an yeni yangınların çıkabileceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti

Yangın bitti, sorunlar bitmedi. Her an yeni bir yangın furyası ortaya çıkabilir. Gereken önlemler derhal alınmalı. Aklımda bazı sorular var. Çıkış nedeninin bilmediğimiz orman yangınlarını önleyebilir miyiz Orman yangınlarının yüzde 42'sinin sebebini bilmiyorsanız, siz bu işi çözemezsiniz. Sağlıklı bir yangın söndürme filosu olmazsa, çıkış nedenini tespit etsen bile yangını nasıl söndüreceksiniz Son olaylar bunu bize çok net gösterdi. Geçmişte yangın filosu vardı. THK ve OGM arasında protokol vardı. Uçaklar yangın çıktığı anda, kalkar yangını söndürürdü ve çoğu zaman yangın çıktığı bile bilinmezdi. İki kuruluşun hiçbir koşula bağlı olmaksızın birlikte çalışmaları gerekir. Bu olmazsa söndürme konusunda uzman bir kurumu devre dışı bırakıyorsunuz. Yanan yerlerin yapılaşmaya açılmayacağı Anayasa'da var. Orman vasıflı hazine taşınmazlarının turizme açılması için Turizm Bakanlığı'na yetki verildi. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Yargıçlara da sesleniyorum. Ormanı korumak sadece bizim değil, sizin de göreviniz.

Son dakika haberleri | KILIÇDAROĞLU HER AN YENİ BİR YANGIN FURYASI ÇIKABİLİR, ÖNLEM ALINMALI
Son dakika haberleri | KILIÇDAROĞLU HER AN YENİ BİR YANGIN FURYASI ÇIKABİLİR, ÖNLEM ALINMALI
Son dakika haberleri | KILIÇDAROĞLU HER AN YENİ BİR YANGIN FURYASI ÇIKABİLİR, ÖNLEM ALINMALI
Son dakika haberleri | KILIÇDAROĞLU HER AN YENİ BİR YANGIN FURYASI ÇIKABİLİR, ÖNLEM ALINMALI

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Orman Yangınları, Yangın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KILIÇDAROĞLU HER AN YENİ BİR YANGIN FURYASI ÇIKABİLİR, ÖNLEM ALINMALI - Son Dakika


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