Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika

Kazanın ardından herkes tek bir şeye kilitlendi! Didik didik aradılar ama bulamadılar

Elmalı davasının sanık çifti ilk kez konuştu! Kendilerini bu sözlerle savundular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun da arasında bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz