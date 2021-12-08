Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun el hareketine Erdoğan'dan ilk yorum geldi: Bu, tam bir ibret vesikası - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen Katar görüşmelerini tamamlayarak yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşmesinin ardından, iki ülke bakanlıkları arasında 15 ortak anlaşma imzalandı. Erdoğan, imza töreninin ardından Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Bu yoğun programın ardından Cumhurbaşkanı bugün yurda döndü. Erdoğan, havalimanında kendisini bekleyen gazetecilere de açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN EL HAREKETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta ekonomik gelişmeler olmak üzere önceki günlerde büyük tartışmalara neden olan Kılıçdaroğlu'nun el hareketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun hareketini "Bu, tam bir ibret vesikası" diye niteleyen Cumhurbaşkanı, "Bir taraftan "helalleşmek" diyeceksin, öbür taraftan milletin Meclis'inde bu edepsiz el kol hareketini yapabilme cüreti göstereceksin. Kim öğrettiyse buna bunları... Sen zaten kasetle geldin. Kasetle gelen bir adam olarak şimdi yerini bu şekilde mi koruyacaksın? Bu millet bu tür ahlaksızlara, böyle bir yolu "hadi yürü" demez. Ona başka türlü "yürü" der. O ne kadar böyle yaparsa yapsın, biz aynı dille ona cevap vermeyiz. Çünkü biz iktidar olarak, onun gibi edepsiz, ahlaksız bir yapıya, bir karaktere sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

TEOMAN DURALI HOCAMIZ BÜYÜK BİR KAYIP"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Sözlerimin hemen başında, ebediyete irtihal eden değerli hocamız Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin; cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Oğlu Deniz'le görüşerek başsağlığı dileklerimi ilettim. Teoman Hoca gerçekten felsefe alanında ülkemizin müstesna isimlerinden biriydi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülüne de layık görülmüştü. Çok dinç bir dimağa sahipti. Teoman Duralı hocamızı ilmiyle, birikimiyle, yetiştirdiği öğrencileriyle ülkemizin kültür hazinesine yaptığı eşsiz katkılarla daima hayırla yâd edeceğiz. Milletimize, talebelerine, ailesine başsağlığı diliyorum. Rabbim makamını âli, mekanını cennet eylesin diyorum. Rabbim inşallah cennetinde bizleri haşr-u cem eyler.

"TÜRKİYE VE KATAR İLİŞKİLERİ FARKLI BİR ZEMİNE KAVUŞTU"

Aziz kardeşim Katar Emiri Şeyh Temim'in davetine icabetle Yüksek Stratejik Komitemizin Yedinci toplantısını Doha'da gerçekleştirdik. Değerli Kardeşim Şeyh Temim'le ikili ve heyetler arası olmak üzere son derece verimli görüşmeler yaptık. Katar'la iş birliğimizin derinleştirilmesi ve yeni alanlara genişletilmesi hususunda karşılıklı siyasi irademizi teyit ettik. Yaptığımız anlaşmalarla birlikte Türkiye-Katar ilişkileri çok daha farklı bir zemine kavuşmuş oldu. İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı olarak dile getirdik. Bölgesel ve küresel meselelere yönelik tutumlarımızın örtüştüğünü bir kez daha müşahede ettik.

TOPLAMDA 15 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Farklı alanlarda iş birliğimizi daha da güçlendirecek 15 anlaşmanın imza törenini yaptık. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı Ortak Bildirisini imzaladık. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar İş İnsanları Derneği, KOSGEB ile Katar Kalkınma Bankası, AFAD ile Katar Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı mutabakat zaptı imzaladı. Sağlık ve tıp bilimleri, kültür, gençlik ve spor ile standardizasyon alanlarındaki iş birliklerimizin uygulama programlarını imza altına aldık. Büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesine ve Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forum arasında kurumsal iş birliği tesis edilmesine yönelik anlaşmaların yanı sıra protokol alanında iş birliği mutabakat zaptını da imzaladık. Ayrıca Anadolu Ajansı ile Katar Haber Ajansı, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Qatar Debate, İbn Haldun Üniversitesi ile Katar Üniversitesi de iş birliği anlaşması imzaladı.

"MEHMETÇİĞİMİZLE HASRET GİDERDİK"

Ardından Doha'da konuşlu Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret ettik ve tüm Mehmetçiklerimize hitap etme fırsatını bulduk. Ülkemizi ve milletimizi fedakârca temsil eden Mehmetçiğimizle bir araya gelerek hasret gidermiş olduk.

"BUNDAN SONRA DA KATARLI KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

Katar'la karşılıklı temas ve istişareler neticesinde ikili ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Türkiye-Katar ilişkileri bölgenin güvenlik ve istikrarına da önemli katkılar sağlıyor. Türkiye ve Katar zor dönemlerde dayanışma içinde hareket ederek, gerçek birer dost olduklarını göstermişlerdir. Bilhassa 15 Temmuz ihaneti sonrasında Katar'ın ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutamayız. Bizler de Katarlı kardeşlerimize yönelik haksız abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için her türlü adımı attık. İnşallah bundan sonra da Katar'ın ve Katarlı kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

"TÜRKİYE, BÖLGEDE YAŞANAN GERGİNLİKLERİN AŞILMASINA KATKI VERMEYE HAZIR"

Türkiye olarak Körfez bölgesinin istikrarını, güvenliğini ve refahını kendimizden ayrı tutmuyoruz. Katar ile diğer bazı bölge ülkeleri arasında yaşanan ihtilafın çözüme kavuşturulmasından da büyük bir memnuniyet duydum. Temennimiz önümüzdeki süreçte bölgedeki tüm kardeş ülkeler arasındaki ilişkilerin çok daha ileriye ulaşmasıdır.

Katar'a geldiğimiz akşam Baba Emir Şeyh Halife bin Hamed El Sani ve Şeyha Moza ile de ailece bir yemeğimiz oldu. Onlarla da geçmişten bugüne süreci değerlendirme fırsatımız oldu. Bu vesileyle, Türkiye'nin bölgede yaşanan gerginliklerin aşılmasına katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum. Bu düşüncelerle, bu ziyaretin ve yaptığımız anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."