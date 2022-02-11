Üye Girişi
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt: Yaptığı kanunsuzluğu teşviktir - Son Dakika

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt: Yaptığı kanunsuzluğu teşviktir

11.02.2022 15:42
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt: Yaptığı kanunsuzluğu teşviktir

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen bir açıklama olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Önceki akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemiyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklama sonrasında çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"KANUNSUZLUĞU MUHALEFET ZANNETMEK SİYASİ PARTİNİN İFLASIDIR"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, "Sn. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir.Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır." ifadeleri yer aldı.

"KENDİ BELEDİYE BAŞKANLARI TARAFINDAN BİLE REDDEDİLEN BİR AÇIKLAMADIR"

Çelik'in açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı: "Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez... Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sn. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur."

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'Faturamı ödemeyeceğim' sözlerine AK Parti'den sert yanıt: Yaptığı kanunsuzluğu teşviktir
YORUMLAR
500

Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'Faturamı ödemeyeceğim' sözlerine AK Parti'den sert yanıt: Yaptığı kanunsuzluğu teşviktir - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:54:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt: Yaptığı kanunsuzluğu teşviktir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement