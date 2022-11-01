Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu sözlerine AK Parti'den de tepki geldi: Siyaset tarihinin en utanç verici hareketini görüyoruz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu sözlerine AK Parti'den de tepki geldi: Siyaset tarihinin en utanç verici hareketini görüyoruz

01.11.2022 13:20

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Türkiye'nin uyuşturucu parası ile cari açığını kapattığını ve Türkiye'de bir uyuşturucu salgını olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu söz konusu videoda Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etti.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasıyla ilgili AK Parti cephesinden de ilk tepki geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kişisel siyasi tarihinin en utanç verici açıklamalarına imza attığını dile getirdi.

"UTANÇ VERİCİ BİR İFTİRADIR"

Kılıçdaroğlu'nun iddialarının iftiradan ibaret olduğunu söyleyen Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Polis ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir iftiradır" dedi.

YORUMLAR
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AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) Çelik: '(Destici'nin açıklamaları) Hazine yardımı, dünyanın her tarafında siyasi partilerin güçlenmesi için üretilmiştir' Çelik: '(Destici'nin açıklamaları) Hazine yardımı, dünyanın her tarafında siyasi partilerin güçlenmesi için üretilmiştir'

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu sözlerine AK Parti'den de tepki geldi: Siyaset tarihinin en utanç verici hareketini görüyoruz - Son Dakika


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