Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu sözlerine AK Parti'den de tepki geldi: Siyaset tarihinin en utanç verici hareketini görüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu söz konusu videoda Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etti.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasıyla ilgili AK Parti cephesinden de ilk tepki geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kişisel siyasi tarihinin en utanç verici açıklamalarına imza attığını dile getirdi.

"UTANÇ VERİCİ BİR İFTİRADIR"

Kılıçdaroğlu'nun iddialarının iftiradan ibaret olduğunu söyleyen Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Polis ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir iftiradır" dedi.