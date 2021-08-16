Son dakika... Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere rahmet diledi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerin alçakça tuzakladığı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.