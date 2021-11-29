Son dakika haberleri! Bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede

Son dakika habere göre Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.E.K, M.H, A.D, M.H. ve M.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, istihbarat, KOM, TEM ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 şüpheliyi 26 Kasım'da gözaltına almıştı.

Türkiye, Suriye, Kilis, Şehit, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede - Son Dakika

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