Son dakika... Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip, istihbarat çalışması sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu M.C.A. ve M.G.K'nin kullandığı iki aracı takibe aldı.

Ekipler, söz konusu araçları Yaşar Aktürk ve Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mahallesinde durdurdu. Yapılan aramada Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5'i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kilis Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken M.C.A. ve M.G.K göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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