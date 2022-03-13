Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
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Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı

13.03.2022 15:37

Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığıKİLİS Kilis'te polis, Suriye'den illegal yollarla gelen 24 yabancı uyruklu kişi ile onlara yardım yataklık eden 3 kişi yakalandı.

Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı

KİLİS Kilis'te polis, Suriye'den illegal yollarla gelen 24 yabancı uyruklu kişi ile onlara yardım yataklık eden 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesi zeytin bahçesinde Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 18 yabancı uyruklu düzensiz göçmene operasyon düzenledi. İkinci operasyonda ise İnaplıkütah Mahalesi bir ikamette 6 göçmen yakalandı. İki operasyonda gözaltına alınan 24 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Göç İdaresine teslim edildi. Göçmenlere yardım ve yataklık eden 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı
Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı
Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı
Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı
Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı
Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı
Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı

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Göçmen, Suriye, Polis, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
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