Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
KİLİS Kilis'te, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa hafriyat kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Çukuroba köyünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki Mehmet Tudlu'ya, A. Ö. yönetimindeki 63 ACB 035 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kilis- Cenazevi yolu ekiplerin incelemesi nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kalırken, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Jandarma ekipleri tarafından kamyon sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika