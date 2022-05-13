Son dakika! Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika! Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

13.05.2022 15:07

Edinilen son dakika haberine göre Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybettiKİLİS Kilis'te, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa hafriyat kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

KİLİS Kilis'te, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa hafriyat kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Çukuroba köyünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki Mehmet Tudlu'ya, A. Ö. yönetimindeki 63 ACB 035 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kilis- Cenazevi yolu ekiplerin incelemesi nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kalırken, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri tarafından kamyon sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika! Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika! Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika! Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika! Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika! Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika! Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika! Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika! Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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Son Dakika | Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü Son Dakika | Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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