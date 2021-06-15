Son dakika! KİLİS'TE, KORONAVİRÜS AŞISI YOĞUNLUĞU - Son Dakika

KİLİS'te, 40 yaş üzeri ile SSK'lı çalışanları koronavirüs aşısı olmak için yoğunluk oluşturdu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Küçük Sanayi Sitesinde 40 yaş üzeri ile SSK'lı çalışanlara randevusuz korona aşısı yapılmaya başlandı. Sanayi Sitesi esnafları randevusuz aşıya yoğun ilgi göstererek, kuyruk oluşturdu. Kilis Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, İl Sağlık Müdürlüğünün aldığı kararla randevusuz aşı yapılmaya başlandığını ifade ederek, 'İşyerlerinden ayrılamayan esnafız ile SSK'lı olar üyelerimiz aşılama kampanyası çerçevesinde gelerek randevusuz aşılarını oluyorlar. Baya rağbet var, güzel de oldu' dedi.

Vatandaşlar ise kendilerine randevusuz aşı yapılması izni veren yetkililere teşekkür etti.