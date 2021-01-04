Son Dakika | Kilis'te sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Kilis'te düzenlenen operasyonda 92 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te düzenlenen operasyonda 92 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şubesi ekiplerince kentte sahte alkol yapımı ve satışının önlenmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 92 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A, M.Ş. ve Z.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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