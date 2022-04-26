Son dakika haberi: Kilis'te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kilis'te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı

26.04.2022 13:40
Son dakika haberi: Kilis'te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı

Son dakika haberleri: Kilis'te aralarında husumet bulunan eski muhtar ile yeni muhtarın yakınları arasında silahlı, sopalı, taşlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Kilis'te aralarında husumet bulunan eski muhtar ile yeni muhtarın yakınları arasında silahlı, sopalı, taşlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Merkeze bağlı Beşikkaya (Anez) köyünde aralarında husumet bulunan Muhtar H.M (Hüseyin Mazlum) ile eski muhtar L.E. (Lokman Eryılmaz) ile aileleri arasında çıkar tartışmanın alevlenmesi üzerine iki taraf birbirlerine, pompalı av tüfeği, silah, sopa ve taşları kullanarak birbirine girdi. Kavgada yaralanan 11 kişi özel araçlar ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köye jandarma komando birlikleri, jandarma birlikleri sevk edildi. Köyde geniş güvenlik önlemleri sürerken, jandarma geniş çaplı soruşturmaya ve gözaltı işlemlerine başladığı öğrenildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Son dakika haberi: Kilis'te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı
Son dakika haberi: Kilis'te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı
Son dakika haberi: Kilis'te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı
Son dakika haberi: Kilis'te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı
Son dakika haberi: Kilis'te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı
Son dakika haberi: Kilis'te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kilis'te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kilis'te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı - Son Dakika
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