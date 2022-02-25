Silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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Silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı

25.02.2022 11:06

Kilis'te hayvan çiftliğinde bir kişiyi silahla yaraladıkları ve iki kişiyi darbettikleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te hayvan çiftliğinde bir kişiyi silahla yaraladıkları ve iki kişiyi darbettikleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Mücahitler Mahallesi'ndeki hayvan çiftliğinde bir kişinin silahla yaralandığı ve iki kişinin de darbedildiği ihbarı üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından olaylara karıştığı tespit edilen şüpheliler C.A, A.K, A.A, A.S, A.F, A.F, H.A, M.G. ve M.Y. "Silahla kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zorla alıkoyma ve yağma" suçlarından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 9 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye sevk edildi.

Silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı
Silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı
Silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı
Silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı
Silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı
Silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı
Silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı

YORUMLAR
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JASAT'tan aranan şahıslara operasyon JASAT'tan aranan şahıslara operasyon Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Jandarma, Hisarcık, JASAT, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı - Son Dakika


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