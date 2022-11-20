Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı! 8 güvenlik personeli yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı! 8 güvenlik personeli yaralandı

20.11.2022 19:10

TSK'nın Irak ve Suriye'deki terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı sonrası teröristler tarafından Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine hain bir saldırı düzenlendi. Roketli saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün gece saatlerinde başlatılan Pençe Kılıç Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/ YPG'ye ait mevziler ateş altına alındı. Operasyon sonucunda çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe Kılıç Harekatıyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Operasyonun amacı sınır bölgesinden ülkemize gelen saldırıları önlemektir" denildi.

SINIR KAPISI BÖLGESİNE ROKETLİ SALDIRI

TSK'nın operasyonu sonrası Kilis'te sıcak saatler yaşandı. Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tay Rıfat bölgesinden akşam saatlerinde ateşlenen çok namlulu roketatar, Öncüpınar Sınır Kapısı yanında bulunan polis özel harekat yerleşkesine düştü.

8 YARALI

Meydana gelen patlamada şarapnel parçaları bölgede bulunan 1 asker ile 7 polise isabet etti. Yaralanan güvenlik güçleri bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı! 8 güvenlik personeli yaralandı

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 8 güvenlik personelinin yaralandığını belirtti. Açıklamada, "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden Çok Namlulu Roketatar(ÇNRA) saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu; 1'i Komiser, 6'sı Polis Memuru olmak üzere 8 Güvenlik Personeli yaralanmıştır. Yaralı personellerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR (1)
  • Erdem: Harekat yerini bulmuş demekki elinize emeğinize sağlık kökünü kurutun terörün. Son bir çırpınışta hainler ama nafile Cevap Yaz 26 2 Yayından Kaldır
500
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı: 8 yaralı Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı: 8 yaralı Kilis'e roket düştü: yaralı polisler var Kilis'e roket düştü: yaralı polisler var

Öncüpınar Sınır Kapısı, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı! 8 güvenlik personeli yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:44 Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan yürek parçalayan paylaşım: Nasıl dayanacağımı bilmiyorum
18:43 İstiklal Caddesi bombacısına yardım eden iki şüpheli daha tutuklandı
18:34 Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, Dünya Kupası özel pozuyla beğeni topladı
18:18 ABD'de polisleri bile şaşkına çeviren olay! 18 yaşındaki genç kız ailesi tarafından hapis tutulmuş
18:11 Katar'daki Dünya Kupası açılışı kılıçlarla yapıldı!
18:06 Dünya Kupası açılış gününe damga vurdu! Ünlü modelin kupa ile çıplak pozu çok konuşuldu
17:54 İngiltere'de erkek arkadaşından hamile kalan 13 yaşındaki kız hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı
17:35 MSB'den milyonları duygulandıran paylaşım! F-16'lar Ecrin ve Yağmur için vurdu
17:32 Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı! 8 güvenlik personeli yaralandı
15:58 Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torunu Batuhan'ın son paylaşımı yürekleri parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2022 19:18:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı! 8 güvenlik personeli yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement