Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı! 8 güvenlik personeli yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün gece saatlerinde başlatılan Pençe Kılıç Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/ YPG'ye ait mevziler ateş altına alındı. Operasyon sonucunda çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe Kılıç Harekatıyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Operasyonun amacı sınır bölgesinden ülkemize gelen saldırıları önlemektir" denildi.

SINIR KAPISI BÖLGESİNE ROKETLİ SALDIRI

TSK'nın operasyonu sonrası Kilis'te sıcak saatler yaşandı. Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tay Rıfat bölgesinden akşam saatlerinde ateşlenen çok namlulu roketatar, Öncüpınar Sınır Kapısı yanında bulunan polis özel harekat yerleşkesine düştü.

8 YARALI

Meydana gelen patlamada şarapnel parçaları bölgede bulunan 1 asker ile 7 polise isabet etti. Yaralanan güvenlik güçleri bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 8 güvenlik personelinin yaralandığını belirtti. Açıklamada, "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden Çok Namlulu Roketatar(ÇNRA) saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu; 1'i Komiser, 6'sı Polis Memuru olmak üzere 8 Güvenlik Personeli yaralanmıştır. Yaralı personellerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.