Terör örgütü PKK/YPG'den Kilis'e roketli saldırı! Atılan 3 roketin boş araziye düştüğü açıklandı

Terör örgütü YPG/ Pkk mensupları Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket atıldı.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI

Roketler sınır kapısı yakınında boş araziye isabet etti. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kilis Valiliği, sınır hattına roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtilerek "Terör Örgütü tarafından 22.11.2022 tarihinde saat 21.25 sularında Tel Rıfat bölgesinden atılan 3 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Kilis'te sınır hattına düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" denildi.

2 GÜN ÖNCE DE AYNI BÖLGEYE SALDIRDILAR

Öte yandan Pazar günkü saldırıyla ilgili İçişleri Bakanlığı "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden ÇNRA saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personele Allah'tan acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.