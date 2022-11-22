Terör örgütü PKK/YPG'den Kilis'e roketli saldırı! Atılan 3 roketin boş araziye düştüğü açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Terör örgütü PKK/YPG'den Kilis'e roketli saldırı! Atılan 3 roketin boş araziye düştüğü açıklandı

22.11.2022 22:59

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK tarafından roketli saldırı düzenlendi. Roketlerin boş araziye düştüğü açıklanırken saldırıda yaralanan veya ölen olmadığı belirtildi.

Terör örgütü YPG/ Pkk mensupları Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket atıldı.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI

Roketler sınır kapısı yakınında boş araziye isabet etti. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kilis Valiliği, sınır hattına roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtilerek "Terör Örgütü tarafından 22.11.2022 tarihinde saat 21.25 sularında Tel Rıfat bölgesinden atılan 3 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Kilis'te sınır hattına düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" denildi.

2 GÜN ÖNCE DE AYNI BÖLGEYE SALDIRDILAR

Öte yandan Pazar günkü saldırıyla ilgili İçişleri Bakanlığı "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden ÇNRA saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personele Allah'tan acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Tel Rıfat'ta işgalini sürdüren PKK/YPG'li teröristlerden, Azez'e roketli saldırı: 5 sivil yaşamını yitirdi Tel Rıfat'ta işgalini sürdüren PKK/YPG'li teröristlerden, Azez'e roketli saldırı: 5 sivil yaşamını yitirdi Gaziantep Valisi Davut Gül, güzel haberi verdi: Karkamış saldırısında yaralanan anne ve karnındaki bebeğin durumu iyiye gidiyor Gaziantep Valisi Davut Gül, güzel haberi verdi: Karkamış saldırısında yaralanan anne ve karnındaki bebeğin durumu iyiye gidiyor

Kilis, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/YPG'den Kilis'e roketli saldırı! Atılan 3 roketin boş araziye düştüğü açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:36 Meksika'nın sembol isimlerinden Ochoa, Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor! Lewandowski'nin penaltısını kurtararak zirvede yer aldı
22:28 Deri kayış, zincir, asma kilit! Moda devi, çocukların alet edildiği ürkütücü reklam kampanyasını durdurdu
22:04 Terör örgütü PKK/YPG'den Kilis'e roketli saldırı! Atılan 3 roketin boş araziye düştüğü açıklandı
21:36 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Cristiano Ronaldo'ya kancayı taktı! İlk resmi teklif yapıldı
21:06 Polonya ile Meksika yenişemedi, C Grubu'nda lider Suudi Arabistan oldu!
21:00 Gaziantep Valisi Davut Gül, güzel haberi verdi: Karkamış saldırısında yaralanan anne ve karnındaki bebeğin durumu iyiye gidiyor
21:03 68 yaşındaki adam, boyunu 9 santim uzatmak için 2 milyon 872 bin 73 TL ödedi
20:36 Ve beklenen oldu: Manchester United ile Cristiano Ronaldo'nun yolları resmen ayrıldı
20:26 Tel Rıfat'ta işgalini sürdüren PKK/YPG'li teröristlerden, Azez'e roketli saldırı: 5 sivil yaşamını yitirdi
10:37 Antalya'da camiye giren hırsız, çiğnediği sakızla kasadaki paraları çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 23:07:54. #1.11#
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/YPG'den Kilis'e roketli saldırı! Atılan 3 roketin boş araziye düştüğü açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement