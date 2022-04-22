Son dakika: Kilit Operasyonu'nda çatışma: 1 şehit - Son Dakika
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Son dakika: Kilit Operasyonu'nda çatışma: 1 şehit

22.04.2022 22:54
Son dakika: Kilit Operasyonu'nda çatışma: 1 şehit

Son dakika haberler... Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in şehit olduğunu açıkladı.

Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kilit Operasyonu'nda çatışma: 1 şehit - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kilit Operasyonu'nda çatışma: 1 şehit - Son Dakika
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