Son dakika... Kilit Operasyonunda 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika... Kilit Operasyonunda 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

14.05.2022 18:25
Son dakika... Kilit Operasyonunda 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonunda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi" denildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kilit Operasyonunda 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kilit Operasyonunda 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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