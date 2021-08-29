Son Dakika: Kına gecesi kanlı bitti! Damat ve annesi, gözü dönen dayı tarafından bıçaklandı - Son Dakika

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Dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde düğün öncesi düzenlenen kına gecesinde bulunan damat Kürşat Y. bilinmeyen bir nedenle dayısı E.E. ile tartışmaya başladı.

HEM DAMADI HEM ANNESİNİ BIÇAKLADI

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Annesi Ayşegül Y.'nin de dahil olduğu kavgada E.E., bıçak çekerek savurmaya başladı. Kavgada bıçak darbesi alan anne ve oğlu, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumların iyi olduğu belirtildi. Saldırgan E.E. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.