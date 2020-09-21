Son Dakika: Kır nikâhlarında talep patlaması - Son Dakika

Son Dakika: Kır nikâhlarında talep patlaması

Son dakika haberi... Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak normalleşme süreciyle birlikte evlenmek isteyen çiftler için tasarladığı yeni kır nikahı alanında nikah kıyma hizmetinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Son Dakika: Kır nikâhlarında talep patlaması, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak normalleşme süreciyle birlikte evlenmek isteyen çiftler için tasarladığı yeni kır nikahı alanında nikah kıyma hizmetinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Korona virüsü salgını nedeniyle çiftlerin taleplerini dikkate alan Melikgazi Belediyesi nikahları riske atmayarak, Gültepe Parkı içindeki Kır Nikahı Alanı'nda açık havada nikah törenleri düzenlemeye başlamıştı.

Çiftlerin artık kır nikahını tercih ettiklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Pandemi sürecinde daha rahat ve tedbirli nikah kıymak için Gültepe Parkı içine kır nikahı alanı yaptık. Bu güzel ortamı çiftlerimiz için hazırladık. Melikgazi Belediyesi olarak salgın kapsamında tüm tedbirleri alarak açık alanda kır nikahı kıymaya başlamamız çok olumlu bulundu. Çünkü kapalı alanda 14 kişi ile sınırlı sayı. Kır nikahlarında sosyal mesafenin korunması şartı ile bir kısıtlama bulunmamaktadır. Hijyen ve maske kurallarının sıkı denetlendiği açık hava nikah törenlerinde parkın genişliği nedeniyle sosyal mesafeyi korumak da vatandaşlar için daha kolay oldu. Nikah törenlerimiz yeni yapılan kır nikahı alımızda yaz boyunca devam edecek. Bu yeni nikah mekanımız ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, yaz günleri tercih edilen bu hizmetin kış aylarında daha geniş alanlarda yapılabilmesi için araştırma yaptıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Gültepe, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Kır nikâhlarında talep patlaması - Son Dakika

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