Kira zammına sinirini oteli yakarak çıkardı - Son Dakika
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Kira zammına sinirini oteli yakarak çıkardı

14.10.2022 13:21

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel sahibinin bar işletmesine kira zammı isteğine kızan kiracı motorundan çektiği benzinle bardaki masa ve sandalyeleri ateşe vererek oteli yaktı. Yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iddiaya göre otel sahibinin bar işletmesine kira zammı isteğine kızan kiracı, motorundan çektiği benzinle bardaki masa ve sandalyeleri ateşe verdi, oteli yaktı. Yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

OTEL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Marmaris'te Siteler 30 odalı bir otelde yaşanan olayda, alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda acil yardım ekibi, önce otelde konaklayan 2'si çocuk 12 kişiyi odalardan tahliye ederek hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan turistlerin dumandan etkilendiği, sağlık durumlarında hayati tehlike olmadığı bildirildi. İtfaiye ve TOMA'lar ile kontrol altına alınan yangında otel kullanılamaz hale geldi.

OTEL SAHİBİNE KIZDI BENZİNLE OTELİ YAKTI

Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Otelin bar kısmında kiracı olan M.O. (30) isimli şahsa ulaşan ekipler, yangını M.O.'nun çıkardığını tespit ederek gözaltına aldı.

Kira zammına sinirlendi, oteli yaktı

KİRA ZAMMINA SİNİRLENDİ

İddiaya göre, otelin bar kısmında İ.A. isimli arkadaşı ile ortak olarak kiracı olduklarını belirten M.O. verdiği ifadede, kiraladıkları işletmenin otel sahibi olan Y.K.'ye sürekli kira zammı istediği için kızarak motorundan benzin çektiğini, amacının sadece sandalye ve masaları yakmak olduğunu, otelin yanmasını asla istemediğini ve çok pişman olduğunu belirterek, yangını çıkardığını itiraf etti.

Kira zammına sinirlendi, oteli yaktı

"HERKESİ KURTARDILAR''

Yangın esnasında yan otelde konaklayan Mehmet Sıtkı Kılıç, gece olayın gürültüsü ile uyandığını ifade ederek, "Balkondan dışarı baktığımda insanların burada toplandığını, itfaiye polis araçlarını gördüm. Ben de aşağıya indim, elektrikler kesilmişti. Merdivenlerden aşağıya yürüdük. Sanırım restoran bölümünde yangın çıkmış. Dumanlar bizim tarafa da gelmişti. İtfaiye zamanında müdahale etti. Herkesi kurtardılar, herhangi bir sıkıntı oluşmadı" dedi.

Yangın sırasında birlikte oldukları belirlenen iki İngiliz vatandaşı kadın ile ortağı İ.A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, M.O.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.

Kira zammına sinirlendi, oteli yaktı
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Kaynak: İHA

Marmaris, kiracı, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kira zammına sinirini oteli yakarak çıkardı - Son Dakika

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