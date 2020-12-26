Son dakika... Kıraathanede oyun oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza - Son Dakika

OSMANİYE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı. Harekete geçen Ahlak Büro'ya bağlı ekipler, kıraathaneye baskın yaptı. M.Y.'nin işlettiği iş yerinde yapılan kontrollerde toplam 9 kişinin oyun oynadığı, bu kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve sigara içtikleri tespit edildi. Bu kişilere koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 28 bin 350 lira para cezası uygulandı. Pandemi dolayısıyla kapalı olması gereken iş yerinin sahibi M.Y. hakkında ise adli işlem başlatıldı.