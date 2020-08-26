Son Dakika: Kıraç, 'Arabada konser' etkinliğine katılanları coşturdu - Son Dakika

İZMİT'te koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenen 'Arabada konser' etkinliğinde Anadolu rock müzik sanatçısı Kıraç sahne aldı. Konser alanına araçlarıyla giren izleyiciler, Kıraç'ın şarkılarına araçlarının kornaları ve ışıklarıyla eşlik etti.

Anadolu rock müziği sanatçısı Kıraç, koronavirüs salgını nedeniyle İzmit'te düzenlenen 'Arabada konser' etkinliğinde sahne aldı. İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe araçlarıyla katılan yüzlerce kişi, ateş ölçümü yapıldıktan sonra konser alanına alındı. Konser boyunca araçları içinde bulunanlar Kıraç'ın şarkılarına araçlarının kornaları ve ışıklarıyla eşlik etti. Düzenlenen konsere eşi ve çocuğuyla gelen Selçuk Kurtuluş, "Çok güzel bir etkinlik. Daha önce arabada sinema etkinliğine katılmıştık ama arabada konser çok ayrı bir zevk oldu bizim için. Çok eğleniyoruz, harika bir ortam var. Ailecek geldik çok iyi oldu" dedi.Konsere kız arkadaşıyla katılan Ferdi Şen, çok eğlendiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Sosyalleşmenin çok zor olduğu bu pandemi döneminde, böyle bir etkinliğin olması bizi çok mutlu etti. Çok eğleniyoruz, Kıraç çok sevdiğimiz bir sanatçı onu İzmit'te görmekten gurur duygu. Bu tarz etkinliklerin devamını bekliyoruz."

- Kocaeli