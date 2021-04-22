Son dakika... KİRACISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DENİZ KANAT TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haber... Ev sahibi öldüren kiracı Gürültü yapmıyordum (2)İzmir'in Çiğli ilçesinde, gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı kiracısı O.H. tarafından bıçaklanarak öldürülen Deniz Kanat için Sasalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Ev sahibi öldüren kiracı Gürültü yapmıyordum (2) İzmir'in Çiğli ilçesinde, gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı kiracısı O.H. tarafından bıçaklanarak öldürülen Deniz Kanat için Sasalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kanat'ın akrabaları ve komşuları katıldı. Helallik alınması ve kılınan namazın ardından Kanat'ın tabutu omuzlarda taşındı. Kanat, Sasalı Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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