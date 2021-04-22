Ev sahibi öldüren kiracı Gürültü yapmıyordum (2)
İzmir'in Çiğli ilçesinde, gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı kiracısı O.H. tarafından bıçaklanarak öldürülen Deniz Kanat için Sasalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kanat'ın akrabaları ve komşuları katıldı. Helallik alınması ve kılınan namazın ardından Kanat'ın tabutu omuzlarda taşındı. Kanat, Sasalı Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... KİRACISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DENİZ KANAT TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika