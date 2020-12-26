Son dakika! Kırgız kadın, sevgilisinin yatağında ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da Kırgızistan uyruklu Rakhat Kubanychbekova (23), birlikte yaşadığı sevgilisi Ercan Onaç'ın evinde ölü bulundu.

Onaç, "Sabah uyandığımda üzerinin açık olduğunu fark ettim. Ayağı soğuktu. Üşüdüğünü düşünerek, üzerini örttükten sonra yeniden uykuya daldım. Tekrar uyandığımda ise öldüğünü fark ettim" dedi.Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre turizm sektöründe çalışan Ercan Onaç, Kırgız sevgilisi Rakhat Kubanychbekova ile giriş kattaki daireyi kiraladı. Dün gece alkol alan çift, daha sonra uykuya daldı. Öğle saatlerinde uyanan Ercan Onaç, sevgilisi Rakhat Kubanychbekova'ı uyandırmaya çalıştı fakat başaramadı. Paniğe kapılan Onaç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen sağlık ekipleri Kubanychbekova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Rakhat Kubanychbekova'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Ercan Onaç, "Yaklaşık bir yıldır sevgiliyiz. Sabah uyandığımda üzerinin açık olduğunu fark ettim. Ayağı soğuktu. Üşüdüğünü düşünerek, üzerini örttükten sonra yeniden uykuya daldım. Saat 14.00 gibi uyandığımda öldüğünü fark edip, polisi aradım" dedi.