Son Dakika | Kırgız-Tacik sınırında dün çıkan çatışmada yaralanan Tacik askeri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika | Kırgız-Tacik sınırında dün çıkan çatışmada yaralanan Tacik askeri hayatını kaybetti

13.04.2022 17:07
Son Dakika | Kırgız-Tacik sınırında dün çıkan çatışmada yaralanan Tacik askeri hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Kırgızistan ile Tacikistan sınırında dün meydana gelen silahlı çatışmada yaralanan Tacik askerinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında dün meydana gelen silahlı çatışmada yaralanan Tacik askerinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Tacikistan Sınır Muhafızları Birliği Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, dün Tacikistan'ın kuzeyindeki Soğd ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgelerinin ortak sınırlarının kesiştiği bölgede iki ülke sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Tacik askeri, kaldırıldığı hastanede öldü.

İki ülke sınır muhafızları arasında çıkan çatışmanın ardından Tacik ve Kırgız yetkililer bugün bir araya gelerek, her iki tarafın çatışmanın yaşandığı sınıra yığılan askerlerin geri çekilmesi ve çatışma nedeninin araştırılması konusunda mutabık kalmıştı.

Tacikistan'ın kuzeyindeki Soğd ve Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgelerinden geçen Tacik-Kırgız sınırında dün iki ülke sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada, her iki taraftan 5 asker yaralanmış, her iki taraf da çıkan çatışmada birbirlerini suçlamıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Basın Merkezi, Kırgızistan, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kırgız-Tacik sınırında dün çıkan çatışmada yaralanan Tacik askeri hayatını kaybetti - Son Dakika


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