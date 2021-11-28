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Son Dakika | Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov genel seçimde oyunu kullandı - Son Dakika

Son Dakika | Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov genel seçimde oyunu kullandı

28.11.2021 10:33
Son Dakika | Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov genel seçimde oyunu kullandı

Son dakika haberler: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova, genel seçimde 1053 numaralı sandıkta oy verdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova, genel seçimde 1053 numaralı sandıkta oy verdi.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Caparov, tüm seçmenleri oy kullanmaya davet ederek "Bu seçimlerde sadece Kırgızistan'ın geleceği değil, aynı zamanda çocuklarınızın da geleceği belli olacak." dedi.

Bişkek'te 1142 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov da vatandaşlara seslenerek "Umarım liyakatli bir seçim yaparsınız ve çıkarlarınızı koruyacak, ekonominin büyümesine katkıda bulunacak, emekli maaşınızı ve maaşınızı artıracak yasalar yazacak vekilleri seçersiniz." ifadesini kullandı.

Meclis Başkan Vekili Aida Kasımaliyeva da oyunu Bişkek'teki 1004 numaralı sandıkta kullandı. Kasımaliyeva, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu oylama ülkemiz için kader günüdür." dedi.

Ülkedeki genel seçimi aralarında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Gözlem Misyonunun olduğu 736 yabancı gözlemci izliyor.

"Kırgızistan'a demokratik ve şeffaf seçim olmasını temenni ediyoruz"

TÜRKPA Uluslararası Gözlem Misyonu Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, oylama süreci ile ilgili olarak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sandıkları geziyoruz. Oy kullanan insanlarla, sandık görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve bağımsız adaylarla görüşmelerimiz oluyor. Bu seçimlerin, Kırgızistan'ın geleceğine yön verecek demokratik ve şeffaf seçim olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Şeker, Kırgızistan'ın cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile yeni bir döneme girdiğini belirterek "Bu dönemde bu ilk milletvekili seçimi. Seçimler yeni seçim yasasına göre yapılıyor. Partilerin aday listeleri, gençlik, cinsiyet eşitliği, azınlıklar ve engelli kotasına riayet edilerek hazırlandı. Seçimde, seçmenlerin parmak izi, yüz tanıma özelliği, sandık kapatıldıktan sonra dijital sistemde oyların anında görülebilmesi teknolojileri uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Merkez Seçim Komisyonu, saat 12.00 itibarıyla kayıtlı 3 milyon 703 bin 420 seçmenden 339 bin 785 seçmenin oyunu kullandığını bildirdi.

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Kaynak: AA

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