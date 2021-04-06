Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti - Son Dakika

Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti

06.04.2021 14:17
Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ile İran arasındaki yüksek düzeyli siyasi diyaloğa dikkati çekerek, İranlı küçük ve orta ölçekli işletmeleri Kırgızistan ekonomisine yatırım yapmaya davet etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ile İran arasındaki yüksek düzeyli siyasi diyaloğa dikkati çekerek, İranlı küçük ve orta ölçekli işletmeleri Kırgızistan ekonomisine yatırım yapmaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i kabul ederek, iki ülke arasında siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, insani ve yatırım iş birliğinin genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ilgi gösterdiklerini belirten Caparov, "Kırgızistan ekonomisine yatırım yapmak isteyen İranlı küçük ve orta ölçekli işletmelere kapılarımız her zaman açıktır. Şu anda yabancı yatırımcılar için uygun bir ortam yaratmak için büyük çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

İkili iş birliğinin en aktif alanı olan kültürel ve insani iş birliği konusuna değinen Caparov, İran'ın sponsorluğunda Kırgızistan'ın Oş kentinde inşa edilen spor kompleksi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele de sağlanan insani yardım için teşekkür ederek, "İran tarafının Kırgız halkına karşı böylesine kardeşçe tavrını gerçek bir dostluğun işareti olarak algıladık." ifadesini kullandı.

Zarif'ten, uluslararası arenada İran'a verilen destek için Kırgızistan'a teşekkür mesajı

İran Dışişleri Bakanı Zarif görüşmede, "Uluslararası arenada İran'a desteğinden ötürü Kırgızistan'a teşekkür ediyorum. İran yönetimi, Kırgızistan ile sürekli olarak iş birliği yapmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin selamını ileten Zarif, İran lideri adına Caparov'u ülkeyi ziyaret etmeye davet etti.

Zarif, Kırgız-İran Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomik, Bilimsel, Teknik ve Kültürel İşbirliği Ortak Komisyonu'nun bir sonraki toplantısının yapılmasının önemine dikkati çekti.

Ortak tarih ve kültürel bağı bulunan tarafların çeşitli alanlarda büyük iş birliği potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Zarif, iki ülke arasında yol ve ulaşım potansiyeli alanında etkileşiminin öncelik olduğunu kaydetti.

Zarif, İranlı iş adamlarının ekonominin çeşitli sektörlerine, özellikle de tarım, ilaç, hidroelektrik ve yol altyapısının geliştirilmesine yatırım yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Kırgızistan'da güvenlik ve istikrarın korunmasının İran için önemini belirten Zarif, 11 Nisan'da yerel seçimler ile anayasa referandumunun yapılacağı Kırgızistan'a başarı diledi.

Görüşmenin sonunda Caparov, Kırgızistan'ın özellikle ekonomik ve yatırım bağları olmak üzere ikili iş birliğini yoğunlaştırmaya hazır olduğunu yineledi ve ayrıca İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye selamlarını gönderdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti - Son Dakika


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