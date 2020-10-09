Son dakika! Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan istifa sinyali - Son Dakika

Son dakika! Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan istifa sinyali

09.10.2020 09:01
Son dakika! Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan istifa sinyali, System.String[]

Son dakika haberi: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, son dönemlerde ülkede yaşanan siyasi krize ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, son dönemlerde ülkede yaşanan siyasi krize ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım" dedi.

Kırgızistan'da siyasi kriz sürüyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkedeki yaşanan son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkedeki devlet binalarının işgali üzerine yaşanan gelişmeleri Bişkek'ten takip ettiği belirtilen Ceenbekov, yazılı açıklama ile halka seslendi. Ceenbekov, siyasi durumu "kritik" olarak nitelendirerek, krizden çıkış için önerilerde bulundu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Merkez Seçim Komisyonunun milletvekili seçim sonuçlarını iptal ettiğini ve komisyonun yeni seçim tarihi ile ilgili kararın alınmasından sonra mevcut siyasi gerilimini düşüreceğinin altını çizdi. Krizin başladığı güne kadar görevde olan "Başbakan ve kabine üyelerinin görevinden alınması ve yeni başbakan ile kabine üyelerinin atanması için" parlamentonun ve cumhurbaşkanının kararnamesinin mevcudiyetinin gerektiğine vurgu yapan Ceenbekov, "Parlamentonun ve cumhurbaşkanı kararlarını imzalamaya hazırım." ifadesini kullandı.

"GÖREVİMDEN AYRILMAYA HAZIRIM"

Ceenbekov sözlerini şu sözlerle sürdürdü: "Benim için hiçbir görev ülkemin, halkımızın birliğinden ve toplumun huzurundan üstün değildir. Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım. Tüm siyasi güçleri ülkede barış ve huzuru korumaya, insanları ve toplumu bölmemeye çağırıyorum.

NE OLMULŞTU?

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından seçim barajını geçemeyen parti üyeleri, seçim sonuçlarını protesto etmek için dün başkent Bişkek'teki Ala Too Meydanı'nda toplanmıştı. Gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.


Son dakika! Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan istifa sinyali

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika! Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan istifa sinyali - Son Dakika Dünya

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