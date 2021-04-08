Son dakika: Kırgızistan'da 27 yaşındaki Ayzada Kanatbekova'nın öldürülmesi ülkede tepkilere neden oldu - Son Dakika

Son dakika: Kırgızistan'da 27 yaşındaki Ayzada Kanatbekova'nın öldürülmesi ülkede tepkilere neden oldu

08.04.2021 21:45
Son dakika: Kırgızistan'da 27 yaşındaki Ayzada Kanatbekova'nın öldürülmesi ülkede tepkilere neden oldu, System.String[]

Son dakika haberleri: Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kaçırıldığı iddia edilen 27 yaşındaki Ayzada Kanatbekova'nın iki gün sonra cansız bedeninin bulunması ülkede tepkilere neden oldu.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kaçırıldığı iddia edilen 27 yaşındaki Ayzada Kanatbekova'nın iki gün sonra cansız bedeninin bulunması ülkede tepkilere neden oldu.

Bişkek polisinin olaya ilişkin yaptığı açıklamaya göre, 5 Nisan'da kaçırılan Kanatbekova'nın annesinin şikayeti üzerine arama çalışmalarına başlandı.

Kanatbekova'nın 4 aydır görüştüğü iddia edilen erkek arkadaşı tarafından kaçırıldığı bilgisine ve kameraya yansıyan kaçırılma anı görüntülerine ulaşıldı.

Kaçırılan kadının ve şüphelilerin nerede olduğunu tespit etmeye yönelik arama faaliyetlerini sürdüren polise, "7 Nisan'da şehir dışında boş bir arazide otomobilin içinde iki cesedin bulunduğu" ihbarı geldi.

Boğazını keserek intihar etti

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin arka koltuğundaki cesetlerden birinin kaçırılan Ayzada Kanatbekova'ya, diğerinin de 27 yaşındaki kadını kaçıran kişiye ait olduğunu belirledi.

Polis, ilk belirlemelere göre kadının boğularak öldürüldüğünü, erkeğin ise bıçağıyla boğazını keserek intihar ettiğini tespit etti.

Kaçırılma olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili çalışma yürüten polis memurları hakkında da ihmalde bulundukları gerekçesiyle iç soruşturma başlatıldı.

Aktivistler, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık binası önünde eylem yaptı

Ayzada Kanatbekova cinayeti, ülkeyi karıştırırken; aktivistler İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık binası önünde eylem yaptı.

Aktivistlerin yanı sıra milletvekillerinin, kadın ve çocuk sorunlarıyla ilgilenen sivil toplum örgütlerinin katıldığı eylemlerde, sorumlularının ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Kırgız dilinde, "ala kaçuu" olarak isimlendirilen kız kaçırma olaylarına dikkati çeken eylemciler, "kız kaçırma bir gelenek değildir, bir suçtur" şeklinde slogan attı.

Başbakan'dan "kız kaçırılma cezasının ağırlaştırılması" talimatı

Başbakan Ulukbek Maripov, Başbakanlık binasının merdivenlerinde eylemcilere seslenerek, kız kaçırılma cezasının ağırlaştırılması için yasanın hazırlanması yönünde talimat verdiğini bildirdi.

"Ayzada'nın ölümü, birçok sosyal sorunu ortaya çıkaran büyük bir trajedidir." diyen Maripov, Ayzada'nın kaçırılmasıyla ilgili iç soruşturmanın ardından sorumluların adil bir ceza alacağını vurguladı.

İçişleri Bakanı da olayla ilgili Meclise bilgi verdi

İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov, Meclis Genel Kurulu'nda, kaçırılma olayı, polisin operasyonel çalışması ve Ayzada Kanatbekova'nın ölümü hakkında bilgi verdi.

Kaçırılma şikayetinin alındığı andan sonra cesedin bulunduğu ana kadar 2 gün geçtiğine dikkati çeken milletvekilleri, kolluk kuvvetlerinde ihmal bulunduğuna ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin sorumluluğunun dikkate alınması gerektiğine işaret etti.

Emniyet yetkilileri ise düzenledikleri basın toplantılarında özür diledi.

Soruşturma için Milli Güvenlik Devlet Komitesi Bişkek Başkanlığına yetki verildi

Bişkek Savcılığınca, kaçırılma ve ölümle ilgili "ihmal" suçundan açılan davanın soruşturulması için Milli Güvenlik Devlet Komitesi Bişkek Başkanlığına yetki verildi.

Yerel basındaki haberlerde, Kanatbekova'nın kendisine sürekli tacizde bulunan kişiden kaçmak için uçak bileti aldığı ve yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Kanatbekova'nın cenazesi memleketi Issık Göl Bölgesi'ndeki Balıkçı şehrinde toprağa verildi.

Yılın ilk üç ayında 59 "kız kaçırma" vakası yaşandı

Polisin verilerine göre, Kırgızistan'da bu yılın ilk üç ayında 59 "kız kaçırma" vakası yaşandı, tarafların talebi üzerine 51 soruşturma dosyası kapatıldı.

Ulusal yasalara göre, "kız kaçırma" olayına 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

İçişleri Bakanlığı, Kırgızistan, İntihar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kırgızistan'da 27 yaşındaki Ayzada Kanatbekova'nın öldürülmesi ülkede tepkilere neden oldu - Son Dakika


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