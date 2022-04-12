Son Dakika | Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma: 2 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma: 2 yaralı

12.04.2022 21:27
Son Dakika | Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülkenin sınır muhafızları arasında çıkan silahlı çatışmada 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülkenin sınır muhafızları arasında çıkan silahlı çatışmada 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Tartışmalı sınır sorunun olduğu Kırgızistan ile Tacikistan sınırında tansiyon yine yükseldi. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan askerlerinin Tacikistan sınırındaki Leylek ilçesine bağlı Selkana yerleşim biriminde görev yaptığı sırada sınır yakınlarına gelen Tacikistan askerlerinin Kırgız askerlerine doğru ilerleyerek 20 metre Kırgızistan topraklarına girdiği belirtildi. Tacikistan askerlerinin durma ve geri çekilme emri dinlemeden sınırı geçerek Kırgızistan topraklarına ilerlemeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Tacikistan askerlerinin ülke topraklarına girmesinin engellenmesi amacıyla Kırgızistan muhafızları uyarı ateşi açtı" denildi. Açıklamada, cevap olarak Tacikistan muhafızlarının Kırgız askerlerine karşı ateş açması üzerine taraflar arasında silahlı çatışma çıktığı aktarıldı.

Aralıklarla iki çatışma çıktı

Yerel saatle 21.17 sıralarında Tacikistan askerlerinin çatışma bölgesine gelen Kırgızistan muhafız birimi temsilcilerine yeniden ateş açtığı kaydedilen açıklamada, "Yaklaşık 30 dakika süren ikinci bir çatışma çıktı" denildi.

Tacikistan, Kırgızistan'ı havan topu ile vurdu

Açıklamada, daha sonra Tacikistan askerlerinin sınırdaki Kırgız köyü Dostuk'u havan topu ile vurmaya başladığı aktarılarak, Tacikistan muhafızlarına durumun tırmanmasını önlemek ve sivillere ateş açmayı durdurma çağrısı yapıldı.

Havan topu düzenlenen saldırının durdurulduğu aktarılan açıklamada, sınırdaki durumun gergin olarak değerlendirildiği, iki ülke muhafız birimleri arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edilerek, çatışmalarda her iki ülkeden birer askerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorunu

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır hattı nedeniyle iki ülkenin vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor. Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili 29 Nisan 2021'de anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasında çıkan taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmalarda Kırgız tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Tacikistan tarafından ise 19 kişi hayatını kaybetmiş, 88 kişi yaralanmıştı.

İki ülke yetkilileri yaptıkları görüşmeler sonucu imzaladıkları protokolle yakın bir zamanda sınır sorununu çözmekte anlaşmış, Kırgızistan 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırı kapatma kararı almıştı.

İki ülke sınırında tansiyon, 4 Haziran 2021'de Tacikistan askerlerinin tartışmalı sınır kesimine konteyner yerleştirmesiyle yeniden yükselmiş, gerginlik ise iki ülke Ulusal Güvenlik Komite Başkanları'nın imzaladığı protokol ile hafiflemişti.

Tacikistan askerleri 27 Ocak'ta Kırgızistan'ın Batken bölgesiyle Tacikistan'ın Sughd bölgesini ayıran Kırgız köylerinden Tört Köçö yolu kapatması sonrası çıkan çatışmada 2 sivil hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.

Kırgızistan sınır muhafızlarının geçtiğimiz sene 9 Temmuz'da Batken bölgesinde yer alan Leylek ilçesinde Tacikistan sınırı boyunca görev yaptıkları sırada Tacikistan askerlerinin saldırısına uğramış, 1 Kırgızistan askeri hayatını kaybetmiş, 1'i de yaralanmıştı. - BİŞKEK

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Togo Cumhuriyeti, silahlı çatışma, Kırgızistan, Tacikistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma: 2 yaralı - Son Dakika
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