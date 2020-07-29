Kırıkkale Belediyesince Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar ile kurban satış ve kesim yerlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir alındığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat yapmaları için mezarlıkların ilaçlandığı belirtildi.

Ayrıca mezarlıklardaki bakım çalışmalarının da devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehitliğimizdeki tüm bakımlar ve çiçeklendirme çalışmaları ile ilaçlama yapılarak Kurban Bayramı ziyaretlerine hazır hale getirildi. Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdiği yerlerin hijyeni için yapılan temizlik çalışmalarına da hız verildi.

Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'nın talimatıyla kurban satış ve kesim yerlerinde pandemi nedeniyle günler öncesi başlayan tedbir çalışmaları kurbanlık hayvanların yerini alması ile devam ediyor. Kurban satış alanında çadırlar arasında mesafe bırakılırken zabıta ekiplerimizce alana girişte ateş ölçümü yapılıyor."

Açıklamada, belirli noktalara el dezenfektan ünitelerinin yerleştirildiği ve hayvan pazarına kurbanlık getiren araçların da girişte kurulu bulunan dezenfekte tünelinden geçirilerek ilaçlandığı kaydedildi.