Son Dakika: Kırıkkale'de 23 adet altın sikke ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 adet altın sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tarihi eser bulundurdukları tespit edilen M.Ö ve S.S.'nin ikametine baskın yapan polis, Osmanlı tuğrası ile ortasında Arapça harflerin olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 adet altın sikke, 1 adet 7.65 mm silah, 1 adet şarjör ve 17 adet dolu fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE