Son dakika: Kırıkkale'de akıma kapılan 4 küçükbaş öldü - Son Dakika

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, elektrik direğinin dibindeki yağmur birikintisinden su içen 2'si kuzu 4 küçükbaş, akıma kapılarak öldü.

Hasan Akgün'ün otlatmak için çıkardığı 60 koyunundan 16'sı, Doğanay Mahallesi mevkisindeki elektrik direğinin dibinde oluşan yağmur birikintisinden su içerken akıma kapıldı. Hayvanlardan 2'si kuzu 4 küçükbaş ölürken, 12'si de damızlık özelliğini kaybetti. Akgün ise diğer hayvanlarını direğin yanından uzaklaştırdı. Haber verilmesiyle gelen elektrik dağıtım şirketi görevlileri, direkte inceleme yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bütün küçükbaşları kontrol etti.

Koyunların sahibi Hasan Akgün, "Otlatmak için bu mevkiden geçiyoruz. Hiçbir zaman böyle bir olay olmuyordu. Bugün koyunların arkalarından giderken bazıları yere yattı. Hayvanların çırpındığını gördüm" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut ise "İlimizde 01.00 ile 06.00 saatleri arasında yağış meydana geldi. Bu yağışta da şimşek ve yıldırım olayları gerçekleşti. Şimşek olaylarında bir direğimize isabet eden şimşek maalesef orada bir akım oluşturmuş. Sabah da koyunları otlatmaya gelen Hasan Akgün'e ait koyunlar maalesef o akıma kapılarak 4 tanesi telef olmuş, 12 tanesi de damızlıktan çıkma vasfını kazanmıştır. Elimizden geldiğince yardımda bulunacağız. Gerekli yerlere başvurularımızı yaparak, yetiştiricimizin zarar görmemesini sağlayacağız" dedi.