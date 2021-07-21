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Son dakika haberi: Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

21.07.2021 22:04

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi 599. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda S.K. (27), sol dizinden tabancayla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan S.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı kavganın yapıldığı alanda inceleme yaptı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı. - KIRIKKALE

Son dakika haberi: Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Yenidoğan, Kırıkkale, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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