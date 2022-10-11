Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale kent merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan tarım arazisinde anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkan yangında bazı fidan ve ağaçlar zarar gördü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Kırıkkale'de anız yangını - Son Dakika

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