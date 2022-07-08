Son dakika: KIRIKKALE'DE BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika
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Son dakika: KIRIKKALE'DE BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ

08.07.2022 13:59

Son dakika haberlerine göre KIRIKKALE'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve protokol üyeleri, arife günü şehitlik ziyaretinde bulundu.

KIRIKKALE'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve protokol üyeleri, arife günü şehitlik ziyaretinde bulundu.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutan Yardımcısı Albay İsmail Coşkun ve diğer protokol üyüleri şehitliği ziyaret etti. Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Bu sırada asker kamuflajı giyen şehit yakını Kerim Ege, Vali Tekbıyıkoğlu'na asker selamı verdi. Vali Tekbıyıkoğlu da küçük çocuğua asker selamıyla karşılık verip, oyuncak araba hediye etti. (DHA)

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Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi 'Kilit kavşak'ta bayram trafiği 'Kilit kavşak'ta bayram trafiği
Kaynak: DHA

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: KIRIKKALE'DE BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: KIRIKKALE'DE BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika
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