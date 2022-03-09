Son Dakika | Kırıkkale'de binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Son Dakika | Kırıkkale'de binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi

09.03.2022 10:25
Son Dakika | Kırıkkale'de binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Kırıkkale'de polis ekiplerince bir şahsın ikametine ve iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir şahsın ikametine ve iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, F.S. (42) isimli şahsın ikametine ve iş yerine operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramalarda cinsel içerikli ürün olarak belirlenen 7 bin 394 adet hap, bin 391 adet macun, 5 adet jel, 2 adet krem ve 11 adet çikolata ele geçirildi. Gözaltına alınan F.S. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kırıkkale'de binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika


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