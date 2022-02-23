Son dakika... Kırıkkale'de bir evden çalınan malzemeler jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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Son dakika... Kırıkkale'de bir evden çalınan malzemeler jandarma tarafından bulundu

23.02.2022 17:50
Son dakika... Kırıkkale'de bir evden çalınan malzemeler jandarma tarafından bulundu

Son dakika haberi: Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir evden çalınan eşyalar, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir evden çalınan eşyalar, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Ankara'da ikamet eden N.E'nin Çerikli beldesindeki evinden bazı malzemelerin çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalınan koltuk, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve bazı ev eşyalarını bulan jandarma ekipleri, malzemeleri sahibine teslim etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kırıkkale, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kırıkkale'de bir evden çalınan malzemeler jandarma tarafından bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kırıkkale'de bir evden çalınan malzemeler jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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