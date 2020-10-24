Son dakika: Kırıkkale'de cinsel içerikli 424 ürün ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otomobilde cinsel içerikli 424 ürün bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliler R.E. ve N.E.B'nin kente cinsel içerikli ürün getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kent merkezinde yakalanan şüphelilerin bulunduğu araçta cinsel içerikli 424 ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet ve "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu" kapsamında adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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