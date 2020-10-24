Son dakika: Kırıkkale'de cinsel içerikli 424 ürün ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet ve "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale 'de polis ekiplerince bir otomobilde cinsel içerikli 424 ürün bulundu.

Yurt dışından gelen kargolar için tedbirler sıkılaştırıldı: İlaç getirenlerin artık rapor ibraz etmesi gerekiyor

Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı