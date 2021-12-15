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Son dakika... Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması başladı - Son Dakika

Son dakika... Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması başladı

15.12.2021 17:09
Son dakika... Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması başladı

Son dakika haberler: Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren koca, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren koca, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları ve öldürülen Hacer Başkaya'nın (26) yakınları hazır bulundu.

"Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık S.B. (29) duruşmaya, Keskin T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık S.B, savunmasında, olay anını hatırlamadığını ve pişman olduğunu belirterek, uyuşturucu madde kullandığını da iddia etti.

Sanığın annesi E.B. de gelinin hiçbir suçunun olmadığını ve olay sırasında evde olduğunu öne sürdü.

Öldürülen Hacer Başkaya'nın aile fertleri şikayetçi olduklarını dile getirerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, S.B'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İddiaya göre, S.B, 6 Haziran'da Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki evlerinde tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan S.B, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kırıkkale, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması başladı - Son Dakika
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