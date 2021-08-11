Son dakika gündem: KIRIKKALE - Evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Olunlu köyünde ikamet eden O.B'nin (27) evinin bahçesine Hint keneviri ektiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin ev ve bahçesinde yaptığı aramada, 150 kök Hint keneviri, 300 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği, 2 faturasız kurusıkı tabanca ve bunlara ait fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca şüpheliye ruhsatsız ve faturasız tüfek ile tabanca bulundurmaktan 5 bin 348 lira idari para cezası uygulandı.