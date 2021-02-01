Son dakika: Kırıkkale'de huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Kırıkkale'de, 112 noktada 557 polis ve jandarma personelinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Kırıkkale'de 112 farklı noktada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama yapıldı.

Uygulamada 1410 araç ve 3 bin 8 kişinin sorgulaması yapıldı. Sorgulamada 37 araca idari para cezası kesilirken, polis ve jandarma tarafından aranan 16 kişi yakalandı.

Ayrıca, pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 26 kişiye idari işlem yapıldı.