Son dakika: Kırıkkale'de huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Son dakika: Kırıkkale'de huzur ve güven uygulaması
01.02.2021 20:07
Son dakika gündem haberi... Kırıkkale'de, 112 noktada 557 polis ve jandarma personelinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Kırıkkale'de, 112 noktada 557 polis ve jandarma personelinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Kırıkkale'de 112 farklı noktada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama yapıldı.
Uygulamada 1410 araç ve 3 bin 8 kişinin sorgulaması yapıldı. Sorgulamada 37 araca idari para cezası kesilirken, polis ve jandarma tarafından aranan 16 kişi yakalandı.
Ayrıca, pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 26 kişiye idari işlem yapıldı.
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Galatasaray, Mostafa Mohamed'e toplam 8 milyon lira ödeyecek Kırmızı Oda Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz'i kadrosuna kattı Ünlü oyuncu Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson, beni yıllarca korkunç şekilde istismar etti İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den 15 milyon TL kazanacak Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı! HDP'li Hüda Kaya polislere vurdu Çift cinsiyetli doğan ikiz oğlaklar görenleri şaşırtıyor Savcının aracına not bıraktığı için gözaltına alınan komşu, 'mala zarar'dan değil 'tehdit'ten yargılanacak