Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

KIRIKKALE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Ankara kara yolu Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Bekir Tekkeli yönetimindeki 19 ACG 371 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Demir yönetimindeki 06 BAV 335 plakalı otomobile çarparak karşı şeride geçti. Kazada, sürücülerden Mehmet Demir ile araçlarda bulunan yabancı uyruklu Oğulnur Mullyev ve Hassna Zefti ile Serkan Tekkeli ve Ülkü Demir yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.