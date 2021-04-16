Kırıkkale'de silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 8 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde silah kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu neticede Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde 3 şahsın evinde ve eklentilerinde aramalarda bulunuldu. Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği ve toplamda 94 fişek ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE