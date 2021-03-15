Kırıkkale'de 17 bin 400 makaron ve 8 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 17 bin 400 makaron ve 8 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak tütün satanlara yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli S.V'nin ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 17 bin 400 makaron ve 8 kilogram kaçak tütün ile 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.V. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.