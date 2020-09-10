Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymayanların yurtlara yerleştirileceği bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde yaklaşık 400 personel ile salgın denetimi ve mahalle filyasyon denetimlerinin günlük sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda evde karantinada olması gerekirken ev dışına çıktıkları tespit edilen vatandaşlara idari para cezasının adli işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Filyasyon ekiplerimizin denetimlerinde evlerinde bulunmayarak sorumsuz kişilerle ilgili idari ve adli işlem devam etmekle birlikte, bugünden itibaren de bazı illerimizde olduğu gibi ilimizde de bu kişiler yurtlara yerleştirilerek yurtta kaldığı süre içerisindeki ücret de kendilerinden tahsil edilecektir." ifadesi kullanıldı.